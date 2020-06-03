«Депутаты Народного совета ЛНР» проголосовали за признание русского языка единственным государственным.

За принятие соответствующего закона проголосовали 42 депутата так называемой «ЛНР» из 43 присутствующих.

Ранее на территории «ЛНР» государственными были признаны два языка: украинский и русский.

24 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин разрешил не платить пошлину за российский паспорт жителям сепаратистских «ЛНР» и «ДНР».

В мае 2019 года Путин подписал указ, который разрешил в особом, упрощенном порядке выдавать российские паспорта жителям сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», в том числе – заграничные.

Minval.az