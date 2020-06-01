Убийство из кровной мести на Кавказе попало на видео. Запись опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах виден расстрел из автомата, устроенный человеком в белом автомобиле. Жертва находится в машине серебристого цвета. После стрельбы она останавливается посреди трассы, киллер догоняет ее и выпускает еще одну очередь.

По данным издания, преступление совершено в Ингушетии. Погибший — Башир Падиев из села Яндаре. В 2014 году его брат Хизир Падиев в ходе перестрелки убил одного из братьев Олиговых, еще двое получили ранения. Его посадили в тюрьму за убийство, а сейчас кровная месть нагнала его брата Башира.

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