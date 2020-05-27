Индийская авиакомпания Air India совершит 27 мая рейс из Дели в Тбилиси, на нем прилетят 15 граждан Грузии и 18 граждан Азербайджана.

Пресс-служба МИД Грузии сообщает, что возвращение граждан стало возможно благодаря активному вмешательству посольства Грузии в Индии и индийского правительства в рамках программы Vande Bharat Mission.

В Дели граждане Грузии и Азербайджана прибыли из Гоа, Раджастана и Махараштры на автобусах, арендованных посольством.

«После объявления чрезвычайного положения в Грузии и Индии в связи с распространением коронавируса посольство Грузии оказало помощь 43 гражданам Грузии, находящимся в разных штатах Индии», — отметили в МИД Грузии.

Minval.az