В связи с закрытием границ для пассажиров из-за пандемии коронавирусной инфекции 26 мая в Казахстан на пароме «Профессор Гюль» ЗАО «Азербайджанское Каспийское Пароходство» были отправлены еще 18 граждан этой страны и 6 граждан Азербайджана с правом проживания в Казахстане.

Как говорится в сообщении ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» граждане сначала были протестированы на коронавирус в Бакинском порту. Результат теста у всех пассажиров оказался отрицательным.

Напомним, что 20 мая в Казахстан из Бакинского порта были отправлены 35 граждан Казахстана и 8 иностранцев.

Minval.az