Премьер-министр Михаил Мишустин попросил жителей России провести отпуск внутри страны, не выезжая за границу. Его заявление транслировал телеканал «Россия 1».

Мишустин заметил, что некоторые страны уже заявляют о снятии карантина из-за коронавируса и готовности принять туристов, но ВОЗ не давала рекомендаций на возобновление поездок за рубеж.

«Я прошу наших граждан не торопиться. Да, в борьбе с коронавирусом достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы. Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. <…> Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», — сказал Мишустин.

Он заявил, что с 1 июня во многих регионах возобновят работу санатории с медицинской лицензией. Полностью курорты могут заработать на следующем этапе снятия ограничений.

Minval.az