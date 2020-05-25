«Мы сожалеем о том, что слова министра породили недопонимание и политические спекуляции», — заявила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян в комментарии грузинским СМИ.

Напомним, что в Тбилиси назвали «недипломатическими» заявления министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна о шагах Грузии в борьбе с коронавирусом. Не отрицая, что в Грузии ограничения осуществляются лучше, Торосян также сказал, что противоэпидемическая система Грузии существенно уступает армянской.

Алина Никогосян, в частности, отметила: «Мы высоко ценим тесное сотрудничество с нашими грузинскими коллегами в решении этой проблемы, которая не признает границ. В наших отношениях преобладает дух сотрудничества, и нет необходимости придавать нашим отношениям элементы искусственной конкуренции. Именно в соответствии с этой логикой мы строили и будем продолжать развивать наше отраслевое сотрудничество».

С сожалением отметив, что слова министра привели к «недопониманию и политическим спекуляциям», представитель Минздрава заявила, что все страны имеют свои собственные системы на национальном уровне и национальную тактику противодействия пандемии «с конечной целью максимально эффективного решения существующих проблем с учетом особенностей ситуации».

Minval.az