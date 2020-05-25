Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 7113. Об этом сообщает в понедельник Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 24 мая, в стране был 6661 подтвержденный случай инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 452 новых случая.

Умерли от осложнений коронавируса 87 человек (плюс 6 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам — 39.

На лечении находятся 3842 человека.

Minval.az