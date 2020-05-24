Самолеты Северо-Атлантического альянса в 2019 году перехватывали самолеты РФ в европейском воздушном пространстве 290 раз. Об этом со ссылкой на свой источник в НАТО сообщает Радио Свобода в воскресенье, 24 мая.

«В 2019-м союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перекрывать российские военные самолеты по всей Европе», — заявил чиновник, добавив, что активность российских военных самолетов в Черном море возросла с 2014 года.

В частности, на предыдущей неделе пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса — Болгарии, Румынии и Турции — отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к совместному воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря.

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