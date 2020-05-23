В Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 374 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 6 тыс. 302, сообщает в субботу армянский единый информационный центр.

По данным ведомства, за сутки скончались семь пациента с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 105 человек. Из них 77 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 32 зараженных скончались «по иным причинам», отмечается в сводке.

Выздоровели после коронавируса в Армении 2 тыс. 936 человек (+62 за сутки).

Minval.az