Вопросы реализации проекта совместного строительства, владения и использования волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Туркменистан – Азербайджан по дну Каспийского моря были обсуждены в ходе онлайн встречи представителями Государственной компании электросвязи «Туркментелеком» и ООО AzerTelecom.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, основная тема онлайн-встречи – реализация проекта о совместном строительстве, владении и использовании волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря по направлению Туркменистан – Азербайджан.

Отмечалось, что осуществление данного проекта, охватывающего территорию, по которой в древности пролегал Великий Шёлковый путь, свяжет города Туркменбаши и Сиязань, а также укрепит сотрудничество в усовершенствовании телекоммуникационных мостов связи между Азией и Европой.

Туркменской стороной подготовлены предложения по претворению в жизнь данного проекта, которые представлены для рассмотрения и согласования экономических, технических и других соответствующих аспектов.

Особое внимание было уделено вопросу привлечения инвестиций в сферу телекоммуникаций, а также обсуждены условия совместного строительства, эксплуатации, обслуживания, защиты ВОЛС, сообщает агентство.

Отметим, что прокладка такой магистральной кабельной линии компанией AzerTelecom сформирует Цифровой Шелковый Путь, проходящий через Азербайджан и соединяющий Европу и Азию. Магистральная линия позволит передавать интернет трафик из интернет центров Европы посредством Азербайджана в Туркменистан и далее в Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индию. Такая магистральная линия превратит Азербайджан в центральную страну в передаче интернет трафика между Европой и Южной Азией и сформирует цифровой телекоммуникационный коридор. Кабельная линия внесет вклад в развитие телекоммуникационного сектора двух государств, а также региона.

В рамках программы «Azerbaijan Digital Hub», AzerTelecom реализует крупные инфраструктурные проекты внутри страны и за ее пределами по превращению Азербайджана в региональный цифровой центр. Построение инфраструктуры в рамках программы за пределами страны предполагает прокладку магистральной кабельной линии с высокой пропускной способностью по дну Каспийского моря между Азербайджаном и странами Средней Азией. Проект состоит из двух направлений – маршрута Азербайджан-Казахстан и Азербайджан-Туркменистан. Уже существует договор, подписанный между операторами и двумя государствами о проведении Транскаспийской фибер-оптической кабельной линии протяженностью в 380-400 км между Азербайджаном и Казахстаном.

Minval.az