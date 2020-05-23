Верховный суд Башкортостана сегодня признал национальную организацию «Башкорт» экстремистской и запретил ее деятельность, пишут IdelРеалии.

В начале февраля стало известно, что прокуратура Башкортостана обратилась в суд с иском о признании «Башкорта» экстремистской организацией и запрете ее деятельности. Ранее, в декабре 2019 года, надзорное ведомство вынесло в адрес «Башкорта» предупреждение «о недопустимости осуществления экстремистской деятельности».

Претензии прокуратуры были основаны, в частности, на том, что в деятельности «Башкорта», якобы, «активное участие принимают Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности», и что при участии упомянутых людей «на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников». Также было заявлено, что, согласно выводам некоего «историко-психолого-лингвистического исследования» специалистов Башгосуниверситета, проводимые «Башкортом» «йыйыны», на самом деле, «таковыми не являются».

Сразу вслед за этим прокуратура направила в Верховный суд республики иск о признании национальной организации «Башкорт» экстремистской и запрете ее деятельности.

Для того, чтобы как-то обосновать свои утверждения об «экстремистской» деятельности «Башкорта», надзорное ведомство собрало в один «пакет» все претензии, которые выдвигались к организации правоохранительными органами за последние два года. Начав с митинга в защиту башкирского языка, проведенного «Башкортом» в сентябре 2017 года, прокуратура охарактеризовала его, как «провокационный», и заявила, что в выступлениях его участников «содержатся высказывания, имеющие лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды», в том числе, «по отношению к лицам небашкирской национальности». В вину выступавшим прокуратура также поставила «отрицательную оценку представителей законодательной и исполнительной власти» и «формирование крайне негативного психологического образа главы РБ (эту должность тогда занимал Рустэм Хамитов), и в его лице государства в целом». В иске прокуроры также сгруппировали все наложенные в последнее время на активистов штрафы за участие в «несанкционированных» публичных мероприятиях.

В вину организации поставили также выступление ее бывшего председателя Фаиля Алчинова на прошедшем в апреле 2019 года курултае башкир Зилаирского района, где избирались делегаты на V Всемирный курултай башкир. Гособвинением, сославшимся на исследование экспертов Башгосуниверситета, было заявлено, что Алчинов, выступая, «призвал к отделению республики от РФ», якобы, произнеся следующую фразу «На Курултае надо принять решение о самостоятельности Башкортостана от России».

Процесс по делу Башкорта начался в начале февраля 2020 года и был прерван в середине марта из-за ограничительных мер в суде в связи с распространением коронавирусной инфекции. Слушание дела возобновилось с 18 мая и шло с тех пор ежедневно. Пресса и публика по распоряжению судьи в зал заседаний не допускались

В возражениях на иск юристы, представляющие интересы «Башкорта» заявили, что прокуратурой «не подтверждены суду и не доказаны законные основания для обращения с требованиями о признании организацией экстремистской и запрете её деятельности… не подтверждена суду и не доказана законная цель вмешательства властей в реализацию членами «Башкорта» своих неотъемлемых прав на свободу собраний и выражения мнений по общественно-значимым вопросам».

Защита подчеркнула, что признание организации «Башкорт» экстремистской и запрет её деятельности является мерой, «не адекватной обстоятельствам», поскольку «поставят широкий круг лиц под угрозу уголовного преследования, создаст охлаждающий эффект по отношению ко всему национальному движению башкир, а также всем общественным активистам в Республике Башкортостан».

Адвокаты «Башкорта» требовали признать подложным представленный прокуратурой протокол курултая башкир Зилаирского района, где, якобы, была зафиксирована произнесенная Алчиновым фраза. Юрист Гарифулла Яппаров заявлял, что представленный надзорным ведомством протокол, причем, на русском языке, «выполнен с большими искажениями» и просил суд вызвать в качестве свидетелей лиц, присутствовавших на курултае в Зилаирском районе и руководивших его проведением. Также представители «Башкорта» потребовали вызвать в суд в качестве свидетелей сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкортостану, осуществлявших в 2017-2019 годах фиксацию интернет-страницы «Башкорта» во «ВКонтакте», на основании содержания которых прокуратура заключила, что там содержатся «экстремистские высказывания». Однако, практически все ходатайства защиты были судом отклонены; вызванные же свидетели, сославшись либо на болезнь, либо на служебную необходимость, в суд не явились.

В сегодняшних судебных прениях стороны остались на своих позициях. Прокуратура просила суд иск удовлетворить, защита настаивала на его отклонении в полном объеме.

Судья ВС Гузель Фархутдинова управилась с вынесением решения всего за 20 минут. Оглашена была лишь резолютивная часть постановления; мотивировочная часть будут вручена участникам процесса не ранее 1 июня.

Защита «Башкорта» намерена обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

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