В Азербайджане обсуждают очередную громкую новость на стыке криминала и политики. Из Турции экстрадирован Адилов Салех Валех оглу, 1984 года рождения. Как указывает пресс-служба СГБ Азербайджана, «Салех Адилов вместе с другими членами радикальной религиозной группировки в 2008 году организовал вооруженное нападение на боевой пост воинской части, расположенной в Тертерском районе, в результате которого один солдат был убит и еще один тяжело ранен. С места происшествия были похищены оружие и боеприпасы». В переводе: напав на азербайджанских военнослужащих в прифронтовой части, новоявленные «джихадисты» рассчитывали раздобыть оружие для своей «священной войны», и вряд ли это оружие было бы направлено против армянских оккупантов. Как отмечают в СГБ, Адилов потом пробрался в Афганистан, присоединился к «Талибан», после его разгрома оказался в Сирии…Следствие идет, и можно только гадать, какие еще в ближайшее время станут известны новости о реальной деятельности «джихадистов» в Азербайджане, в том числе и об их зарубежных связях, прежде всего с вооруженным подпольем на российском Северном Кавказе. Где уже по понятным причинам в центре внимания Дагестан.

И вот эти возможные подробности могут проявиться на фоне как минимум подозрительной реакции Армении на последние события в том же Дагестане, правда, связанные не с антитеррором и не с ваххабитским подпольем, а с пандемией коронавируса. По данным РосСМИ, в этом субъекте федерации сложилась действительно драматичная ситуация. Официальная статистика оказалась слишком далекой от реальности. Как признал министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, в республике от коронавируса уже умерло больше 40 врачей — притом что официально от COVID-19 в Дагестане скончалось всего 27 человек. Назвал Гаджиибрагимов и другую цифру — 657 погибших от внебольничной пневмонии. Кроме того, с начала пандемии в Дагестане 13697 человек заболели COVID-19 и внебольничной пневмонией. И вот теперь в дело вступает Кремль. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с руководством Дагестана, пообещал помощь, в Дагестан уже отправляются и специалисты, и оборудование.

Но это событие вызвало весьма неожиданную, если не сказать подозрительную, реакцию в Армении. Где близкие к пашиняновским кругам СМИ принялись перечислять наиболее громкие эпизоды борьбы с джихадистским подпольем в Дагестане и предрекать Москве все мыслимые и немыслимые беды: Дагестан, «сакральный для Путина регион», может «полыхнуть», местное мусульманские население «начинает роптать» и т.д., а враг в лице Турции «стоит наготове и ждет искры» — справится ли Путин?

Что это — очередной эпизод «дипломатии доносов»? Или «форпост» в очередной раз решил пустить «шпильку» своему хозяину, чем в последнее время регулярно занимается команда Пашиняна? Возможно. Но куда информативнее другое. Спецслужбы Армении, напомним, оказывали и оказывают серьезную поддержку вооруженному бандподполью на севере Азербайджана, которое, в свою очередь, тесно связано с дагестанскими «коллегами». Вначале была Подготовка офицерами спецслужб Армении боевиков «Садвала», которые затем взрывали в Баку метро и вербовка гражданина РФ Хатковского. Затем в центре внимания оказались уже «джихадисты». Дошло до того, что в Армении запросили у РФ право создать свои военные базы в Дагестане. А в нашумевшей «военной академии имени Суворова и Мадатова» в Карабахе планировали обучать, в числе прочего, молодых людей с Северного Кавказа — для «борьбы с Азербайджаном». Небезызвестный Вова Вартанов так вообще открыто советовал использовать против Азербайджана боевиков ИГИЛ. И если вспомнить, что в РФ ловили и вербовщиков ИГИЛ армянской национальности, и мошенников той же национальности, сфабрикованные которыми фальшивые паспорта «засветились» в крупных терактах на территории России — масштаб дружбы и сотрудничества Армении с террористическим подпольем Дагестана можно себе представить.

И если теперь Владимир Путин обещает «взяться» за Дагестан, в Иреване по понятным причинам напуганы: а если дело не ограничится коронавирусом? И Кремль в режиме «ручного управления» проведет в Дагестане новую «зачистку» бандподполья — прежде всего для того, чтобы не «рвануло» и не «полыхнуло»? И самое главное, чего бояться больше — возможного желания Кремля еще раз «прочесать» Дагестан «частым гребнем» или того, что уже в Азербайджане разоткровенничается пойманный турецкими спецслужбами джихадисты? А Баку, напомним, давно и плодотворно сотрудничает с Москвой в такой сфере, как борьба с террором. До последнего времени «форпосту» удавалось избежать неприятностей, но на фоне всех «сложностей», возникших у Армении в отношениях с РФ гарантий уже поубавилось. И вот на этом фоне сам по себе перепуг официального Иревана на дагестанском направлении уже похож на нечаянное чистосердечное признание. Иревану действительно есть чего бояться. Теперь слово за Россией.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az