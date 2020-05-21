В авторитетной газете “Ukimerioni” (“უქიმერიონი”) Национальной Академии наук Грузии опубликованы стихи азербайджанской поэтессы, лауреата премии «Ключ жизни» благотворительного общества США и «Золотой медали» имени Пушкина Лейлы Алиевой («Бежим, летим, спешим», «Время», «Магазины и рестораны», «Слезы»).
Стихи на грузинский язык перевел известный грузинский поэт, председатель Союза писателей Грузии Маквала Гонашвили.
АЗЕРТАДЖ отмечает, что за 30-летнюю деятельность газета регулярно обращается к творчеству писателей и поэтов различных стран.