МИД Азербайджана выразил отношение к комментарию МИД Армении в связи с организацией агрессором-Арменией «инаугурации» на оккупированных территориях Азербайджана.

Руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева отметила, что, то что МИД Армении назвал «демократическим процессом» «инаугурацию», организованную на оккупированных землях Азербайджана, показывает сущность этой страны-агрессора и то, насколько она далека от понятия демократии.

«Грубое нарушение прав человека, оккупируя признанную на международном уровне территорию другого государства, подвергнув этнической чистке проживающих там людей, на языке современного международного права называется агрессией, а не демократией. Что касается выражения «народ», на которое ссылается МИД Армении, то армяне Нагорно-Карабахского региона Азербайджана это не народ, а армянская община, проживающая в этом регионе. Во-вторых, чтобы говорить о принципе самоопределения народов, МИД Армении должен сначала изучить, что означает этот принцип, прочитать Хельсинкский заключительный акт, а затем правильно ссылаться на эти принципы. А разговоры о мире в интерпретации оккупационной страны – крайняя черта лицемерия. Страна, которая думает о мире, не будет проводить оккупационную политику, страна, желающая мира, не будет препятствовать переговорному процессу и, наконец, сторона, которая поддерживает мир, не будет главной угрозой для самого мира», — подчеркнула представитель МИД.

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