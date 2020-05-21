В МИДе Узбекистана заявили, что никаких оснований для озабоченности относительно положения других национальностей, проживающих в стране, нет. Вопросы, связанные с регулированием сферы государственного языка, являются «исключительной прерогативой внутренней политики» Узбекистана, а любые вмешательства извне в этом отношении недопустимы, отметили в ведомстве.

Комментарий МИДа страны стал ответом на «заявления некоторых официальных лиц зарубежных государств» по поводу законопроекта о штрафах для должностных лиц в Узбекистане за неиспользование государственного (узбекского) языка в делопроизводстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что сторонники делопроизводства на госязыке в Узбекистане в явном меньшинстве. Она также рассказала о создании программы обучения русскому языку и планах по открытию дополнительных центров русского языка в Узбекистане.

Как говорится в заявлении МИД Узбекистана, работа в органах государственной власти и управления, ведется на государственном языке в соответствии с законом, который гарантирует возможность беспрепятственного изучения и использования родного языка. Свидетельством тому является большое количество школ и вузов с обучением на разных языках.

«В связи с вышеизложенным, нет никаких оснований для озабоченности относительно положения других национальностей, проживающих в Узбекистане», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны, выразив надежду на объективность, непредвзятость и сохранение уважения при обсуждении таких вопросов.

Ранее Минюст Узбекистана раскритиковал некоторые российские СМИ и обвинил их в «пропаганде» из-за неправильной, по мнению ведомства, подачи новости о законопроекте о государственном языке.

В случае принятия разработанного ведомством документа штрафы для должностных лиц в Узбекистане за неиспользование государственного языка в делопроизводстве составят от 446 тысяч до 1,1 миллиона сумов ($44-108).

Узбекский является в стране официальным языком. Русский при этом не имеет официального статуса межнационального языка общения. Согласно статье 9 закона Узбекистана «О государственном языке», в органах госвласти и управления работа должна проводиться на узбекском, при необходимости ряд документов можно переводить на другие языки.

Minval.az