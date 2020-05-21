Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф пятый год подряд признается самым богатым наследником по версии журнала Forbes.

Журнал публикует рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России в пятый раз.

Юсуф Алекперов занимал первое место все эти годы. Для создания рейтинга журнал берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей. В списке представлено 20 семей, где в этом году на каждого ребенка приходится не менее 2,25 миллиарда долларов, общее количество детей в этих семьях — 51.

«Самым богатым наследником (18 миллиардов долларов) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова», — пишет Forbes. На втором месте рейтинга расположились дочь и сын совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (по 10,1 миллиарда долларов на каждого), на третьем месте — сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова (9 миллиардов долларов).

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