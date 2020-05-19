Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти, Эндрю Шофером, а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

«Министр иностранных дел Армении и Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обменялись мнениями о событиях в регионе, произошедших после недавней видеоконференции. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность поддержания постоянных контактов с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в условиях пандемии», — цитирует «Спутник» сообщение пресс-службы МИД Армении.

Собеседники также обсудили перспективы осуществления визитов сопредседателей в регион и проведения встреч на уровне министров после снятия ограничений, введенных в связи с распространением пандемии коронавируса.

Minval.az