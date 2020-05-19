Полностью восстановлен расположенный в центре Марнеульского района Грузии памятник выдающемуся общественно-политическому деятелю Азербайджана, писателю-публицисту Нариману Нариманову.

Как сообщает Report, реставрация памятника стала возможна по инициативе главы Исполнительной власти Марнеули Заура Даргаллы.

Сегодня З.Даргаллы посетил памятник.

Было отмечено, что имя Н.Нариманова на постаменте будет написано завтра.

Напомним, что памятник Н.Нариманову в Марнеули был установлен в 1983 году. С тех пор памятник не реставрировался и находился в аварийном и запущенном состоянии.

Minval.az