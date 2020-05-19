Ереванская газета «Иратес» пишет, что соросовцы очень недовольны Пашиняном и уже не скрывают этого, поскольку последний не выполняет достигнутые еще во время революции договоренности, ограничивает, тормозит их «продвижение».

«Соросовцы считают, что Никол Пашинян делает это, чтобы понравиться стратегическому союзнику России, однако в реальности Пашинян просто не хочет давать карт-бланш соросовцам, боясь за монополию власти.

Соросовцы считают также, что загоняя их в угол, Никол пытается получить от их хозяев еще большую поддержку, в том числе и в вопросе Карабаха. Сотрудник Госдепа, которого Никол цитировал во время последней пресс-конференции, занимает очень низкий «ранг», чтобы констатировать, что его несогласие с Лавровым является подходом американского сопредседательства ОБСЕ).

Говорят также, что важнейшая причина разлада Пашинян – соросовцы в том, что последние предчувствуют близкую гибель власти Никола, а тонуть вместе с никто не хочет», — пишет газета.

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