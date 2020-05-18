Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности республики предложил систематизировать переходы через границу граждан России Азербайджана для недопущения распространения инфекции

«У нас с Азербайджаном сейчас такие отношения, что с их стороны граждане РФ просятся перейти к нам и наоборот с нашей стороны граждане Азербайджана хотят также пересечь границу. Было бы хорошо, если бы нам удалось скоординировать наши действия. К примеру, это обсуждаемые цифры, 450 граждан переходят с одной стороны на другую и через 15 дней, чтобы люди не собирались, переходит такая же группа граждан», — сказал Васильев в эфире совещания на канале «России 24» (ВГТРК).

Он отметил, что время в 15 суток необходимо, чтобы не допустить распространения инфекции и поставить ситуацию в «управляемый системный процесс».

«14 дней на обсервацию и один день на санитарную обработку. Полагаю, что это поможет избежать распространения инфекции», — добавил Васильев (цитата по «Интерфаксу»).

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