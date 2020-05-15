Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики выступила с заявлением по случаю годовщины достижения режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении говорится:

12 мая исполнилось 26 лет со дня достижения перемирия между Арменией и Азербайджаном. Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской республики, обращаясь к международной общественности, обращает внимание на плачевное состояние сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, все еще ожидающих восстановления прав человека и основных свобод. Военная агрессия Армении против Азербайджана привела к оккупации Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов, составляющих примерно одну пятую часть международно признанной территории Азербайджанской Республики.

Оккупационная политика Республики Армения заставила каждого десятого гражданина Азербайджана стать вынужденным переселенцем или беженцем. Сотни тысяч азербайджанцев, в том числе азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, были изгнаны из своих домов, лишены имущества, и их фундаментальные права человека не восстановлены на протяжении многих лет. Решением Европейского суда по правам человека по делу 2015 года “Чирагов и другие против Армении” было еще раз подтверждено, что Республика Армения несет прямую ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях Азербайджана.

Международная общественность неоднократно осуждала военную агрессию против Азербайджана и оккупацию азербайджанских территорий. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюции № 822, 853, 874 и 884, осуждающие применение силы против Азербайджана и оккупацию его территорий, подтверждающие суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ Азербайджанской Республики. В этих резолюциях Совет Безопасности еще раз подтвердил, что Нагорно-Карабахский регион является составной частью Азербайджана и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана.

Хотя перемирие предусматривает прекращение боевых действий и вывод армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана, политическое решение конфликта остается нерешенным. Главным фактором, препятствующим урегулированию конфликта, является факт незаконной оккупации азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами. Как подтвердила ОБСЕ, хотя режим прекращения огня уменьшил активные военные действия, никакого прогресса в урегулировании конфликта достигнуто не было. Отсутствие политической воли у Армении продолжает препятствовать этому процессу.

Кроме того, еще одним фактором, открыто препятствующим мирному процессу, является продолжающееся нарушение режима прекращения огня армянскими вооруженными силами. Позиции Вооруженных Сил Азербайджана на линии соприкосновения и на границе с Арменией, а также населенные пункты Азербайджана продолжают регулярно обстреливаться Арменией.

Политика и шаги Армении на оккупированных территориях Азербайджана в период прекращения огня, а также попытки изменить материальное физическое, демографическое и культурное наследие этих территорий, незаконное переселение на эти территории населения из Армении и других стран свидетельствуют о намерении обеспечить аннексию оккупированных территорий.

На фоне всего вышесказанного продолжается распространение различных документов от имени незаконного режима, установленного Арменией на оккупированных территориях, но эти шаги не имеют под собой никакой правовой основы и абсолютно необоснованны. Это не что иное, как попытки уйти от ответственности за незаконную оккупацию Арменией азербайджанских территорий и зверства, совершенные против азербайджанского гражданского населения.

Армения должна понимать, что достичь какого-либо мира, противоречащего Конституции Азербайджанской Республики и нормам и принципам международного права, не удастся. Факт военной оккупации азербайджанских территорий не позволит Армении достичь желаемого политического результата. Правовая основа урегулирования конфликта заложена в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН. Достижение мира, безопасности и стабильности станет возможным в том случае, если армянские вооруженные силы немедленно и безоговорочно уйдут со всех оккупированных территорий Азербайджана, обеспечат право всех вынужденных переселенцев вернуться в свои дома, а также полностью восстановят международно признанную территориальную целостность Азербайджанской Республики».

Minval.az