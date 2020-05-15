Лефортовский районный суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему руководителю контрольно-инспекционного департамента управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Михаилу Горбатову, пишет «Коммерсант» .

Бывший полковник ФСБ Горбатов, осужденный за мошенничество, помог следствию выйти на своего коллегу-миллиардера Кирилла Черкалина, а до этого участвовал в освобождении заложников, захваченных во время мюзикла «Норд-Ост» и предотвращении покушения на президента Владимира Путина во время его визита в Азербайджан Азербайджане. Гособвинение и суд посчитали, что эти доводы были учтены при вынесении приговора.

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