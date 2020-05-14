В Красногорске временный госпиталь на базе выставочного центра «Крокус Экспо» принял первых 20 человек с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

— Госпиталь рассчитан на 1040 пациентов, 120 коек — реанимационные, — отметила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Больница оснащена аппаратами ИВЛ, КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, шприцевыми насосами, мониторами гемодинамических показателей пациентов, дезинфекционными камерами. В госпитале есть лаборатория для экспресс-анализов. В штате более 80 врачей и около 300 медсестёр и санитаров.

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