Вопросы, связанные с обменом, облегчением участи лиц задержанных на территориях Азербайджана и Армении постоянно присутствует в повестке дня переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Так, в прошлом году в Москве было принято решение о посещении заключенных их родственниками. Затем, Азербайджан и Армения вернули по одному пленному и при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ продолжаются консультации по судьбам других заключенных. Мы будем внимательно следить за их ходом», — сказала она.

Minval.az