Как уже сообщал «Минвал», 18-22 мая в Азербайджане пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения.

Новость сразу же вызвала панику в Иреване. С отдельным заявлением выступило даже министерство обороны Армении, которое решило «осудить» учения азербайджанской армии.

«Учения носят исключительно наступательный характер, в ходе учений будут разыграны массовые удары ракетно-артиллерийских, авиационных, сверхточных вооружений по оперативной глубине противника.

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Министерство обороны Армении обращает внимание ОБСЕ, сопредседателей МГ ОБСЕ, личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и международного сообщества на то обстоятельство, что предстоящие в Азербайджане широкомасштабные военные учения, согласно сложившейся традиции, проходят без предварительного уведомления, что является игнорированием и грубым нарушением Венского документа от 2011 г.», – заявили армянское военное ведомство.

Там также отметили, что «осуждают проведение Азербайджаном этих военных учений, обостряющих безопасностную среду в регионе, что происходит в условиях необходимости борьбы с вызовом всему миру – COVID-19, и вопреки призыву генерального секретаря ООН Антонио Гутериша к мировому перемирию».

«Мы призываем азербайджанскую сторону проявить сдержанность», – говорится в заявлении.

Minval.az