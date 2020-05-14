«Политика Армении заключается в том, чтобы во что бы то ни стало сохранить статус-кво, основанный на оккупации, чтобы препятствовать продвижению переговорного процесса под различными предлогами».

Об этом сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, превращение в последнее время Арменией темы коронавируса (COVID-19) в предмет политической спекуляции, проведение политики, препятствующей урегулированию конфликта, а также наносящие ущерб переговорному процессу деструктивные и противоречивые заявления следует расценивать как неуважение к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

«Но COVİD-19 создает очень благоприятные условия, чтобы Армения прекратила свою оккупационную политику. В этом и заключается призыв международного сообщества», – отметил он.

Гаджиев подчеркнул, что позиция Азербайджана в связи с принципами урегулирования нагорно-карабахского конфликта решительна и однозначна.

«Эта позиция определена президентом Ильхамом Алиевым. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности, суверенитета Азербайджана. Переговоры не могут длиться до неопределенного времени. У Азербайджана тоже есть предел терпения. Ведение переговоров с Арменией на протяжении более 25 лет — уже является уступкой Азербайджана. На днях армянская сторона тоже отметила, что с 1994 года – момента подписания соглашения о прекращении огня прошло много времени. Но прекращение огня ни в одном случае не является вечным миром, оно просто должно создать условия для продвижения в направлении установления мира. Армения не дала возможность превратить прекращение огня в мир, а используя режим прекращения огня, пыталась усилить оккупационную политику», – отметил помощник президента в интервью АПА.

При этом Гаджиев сказал, что Азербайджан продолжает принимать конструктивное участие в переговорном процессе.

«Однако стоит также отметить, что Азербайджан, используя все средства, как указано в 51-й статье Устава ООН, всегда сохраняет за собой право на обеспечение территориальной целостности и суверенитета в пределах признанных на международном уровне границ. Ответственность за вытекающие из этого последствия ложится на Армению», – подытожил он.

Minval.az