Президент РФ Владимир Путин надеется, что вакцина против коронавируса, разработанная центром «Вектор», будет зарегистрирована в сентябре, и попросил подумать гендиректора «Вектора» Рината Максютова об авторском праве, передает «Интерфакс».

«Очень рассчитываю на то, что ваша работа (по созданию вакцины) будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали, будет осуществлена в сентябре этого года. Интеллектуальная собственность только? Подумайте об этом заблаговременно», — сказал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Так президент отреагировал на доклад директора центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, который рассказал о ходе работы над созданием вакцины от COVID-19.

По словам Максютова, в настоящее время завершены лабораторные испытания прототипов вакцины на чувствительных животных. Были определены три перспективных препарата, испытания которых переходят на новый этап — доклинические исследования готовой лекарственной формы вакцины.

«В июле мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцин в минимальном объеме, достаточном для перехода на клинические исследования в первую и вторую фазу на 300 добровольцах», — сказал он.

«Благодаря вашему поручению от 15 апреля текущего года о сокращении сроков внедрения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, мы рассчитываем зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре текущего года», — добавил Максютов.

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