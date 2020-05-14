Иреванский «болтающий класс» всерьез обсуждает вероятность, что уже в скором будущем Армения будет включена в состав Азербайджана на правах автономии.

«Может ли Армения во главе с Пашиняном стать автономией в составе Азербайджана?» — статья под таким заголовком опубликована в иреванской газете «Жам». Как уверен ее автор, «этот вопрос не возник случайно. В Турции и Азербайджане проходят серьезнейшие обсуждения по данной теме. Приход Пашиняна к власти они считают частью своих планов.

Согласно их ожиданиям, Пашинян должен полностью разрушить экономику Армении, чтобы нанести поражение Армении на военной арене было легко. В Баку и Анкаре уверены, что после порчи отношений между Ереваном и Москвой военное решение проблемы становится очень близким».

Автор проводит весьма оригинальные исторические параллели: оказывается, подобно тому, как в 1917 году немцы поддерживали большевиков во главе с Ленином, чтобы тем самым Россия потерпела поражение в войне с Германией, как в 1920 году турецкая разведка работала в Армении с «туркобольшевиками» армянского происхождения, чтобы парализовать армянскую армию, в результате чего Карс без единого выстрела был сдан турецкой армии, так и сегодня в Баку и Анкаре надеются, что после прихода Пашиняна к власти, когда в результате его усилий армянское общество полностью и окончательно будет расколото, они смогут решить проблему не только Карабаха, но и всей Армении.

По их мнению, после поражения Армении здесь нужно сформировать «правительство Новой Армении», которое должно «попросить» Азербайджан войти в его состав. В качестве первого шага уже создано правительство так называемого Западного Азербайджана /Армении/ в изгнании, которое возглавил профессор Университета Кайсери (Турция), арменовед Гафар Чахмаглы. Согласно этой программе, на начальном этапе можно будет сделать первые шаги посредством Пашиняна, после чего его можно будет «списать» и назначить главой Армении Чахмаглы. Он и заявит от имени проживающих в Армении армян, что они «мечтают присоединиться к Азербайджану в статусе автономии»». После чего стращает публику: «Все это не фантазия, а реальность». Более всего на этом фоне автора удивляет «примитивность нашего (армянского — Minval.az) народа, у которого нет элементарных представлений о политике, чтобы понять на пороге, сколь опасной угрозы он оказался. Однако чего ожидать от народа, который в 1915 году был подвергнут геноциду, потеряв 90% своей Родины?»

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