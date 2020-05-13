«Граждане, зарегистрированные на портале Evə gəlirəm, созданном для возвращения граждан Азербайджана из России, должны дождаться, когда с ними свяжутся».

Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, сказала руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

По словам Л.Абдуллаевой, которые приводит АПА, граждане, зарегистрированные на портале, собираются на российско-азербайджанской границе, не дожидаясь звонка и сообщения: «Недавно гражданин зарегистрировался на портале, после чего приехал на российско-азербайджанскую границу. Когда мы позвонили, ему не хватило времени и он не успел на самолет. Поэтому после регистрации на портале гражданин должен дождаться, пока с ним свяжутся. С теми, кто зарегистрировался на портале связываются в течении двух недель».

Данного вопроса коснулся и помощник президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в последнее время в стране увеличилось число случаев инфицирования коронавирусом: «Нужно установить и поместить в карантинные зоны и тех, кто контактировал с этими людьми. Это ограничивает возможности карантинных объектов».

Х.Гаджиев сказал, что в связи с возвращением граждан Азербайджана из России функционирует портал «Evə gəlirəm»: «Для возвращения государственные органы двух стран должны координировать свою работу, нужна санитарно-эпидемиологическая подготовка. В последний раз из России вернулись в страну 540 наших граждан. Мы поддерживаем контакт с российской стороной и в связи с нашими гражданами, находящимися в Дагестане. Обращаясь к нашим гражданам, хотим сказать, что собираться на границе – это не выход из положения. Должны быть введены определенные ограничения и на свободу перемещения людей. Мы продолжаем сотрудничество с соответствующими российскими структурами. Процесс возвращения продолжается с учетом указанного на портале графика и возможностей карантинных зон. Он осуществляется и с учетом больных, пожилых людей, находящихся в других странах».

Minval.az