«Генеральный секретарь ООН призвал к глобальному прекращению огня».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал помощник президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев сказал, что Армения стремится исказить решение конфликта. «Она и коронавирус стремится превратить в объект спекуляции. Коронавирус также накладывает обязательства на государства. Если Армения хочет продемонстрировать свою приверженность международным обязательствам, то коронавирус — хорошая возможность. Пусть Армения прекратит оккупацию и восстановится право переселенцев вернуться на свои земли» (цитата по АПА).

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан выступает за обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех»: «Позиция и международного сообщества заключается в том, что, исходя из гуманистических принципов, пленные и заложники должны быть обменены. Мы стремимся обменять пленных и заложников по принципу «всех на всех». А Армения и в этом вопросе демонстрирует иную позицию».

Minval.az