Завершились празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но о тех событиях говорят не только по праздникам. Вторая мировая была войной моторов, когда боевые возможности армии были бы невозможны безе конструкторских идей, промышленных технологий, массового производства техники и ее обеспечения горючим. Перед войной промышленность СССР была перестроена на военный лад, и нефтяная отрасль играла в ней решающую роль. Сегодня в ходе российско-азербайджанской онлайн-конференции о вкладе в Победу тружеников нефтяного сектора рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Только что в журнале «Национальная оборона» вышло большое интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева. И там он приводит цифры. Я сошлюсь на эту официальную позицию главы азербайджанского государства о том, что в годы Великой Отечественной войны советский Азербайджан дал 70% всего объема добываемой нефти, 80% топлива и 90% смазочных масел. Великая Отечественная война была войной моторов. Танки, авиация, автомобили, флот – все это могло быть оружием в руках бойцов Красной армии лишь при наличии топлива. И бакинская нефть дала для этого все возможности», — цитирует «Вестник Кавказа» Коротченко.

«Оказывается, знаменитый коктейль Молотова (бутылки с зажигательной смесью, которыми особенно на начальном, самом тяжелом периоде войны, советские солдаты забрасывали гитлеровские танки), изобрел азербайджанский ученый. Вклад Азербайджана в нашу победу был огромным. Без Азербайджана, без бакинской нефти победа была бы просто невозможной. Вспомним Битву за Кавказ. Это ключевое событие 1942-1943 годов, целью которого с советской стороны было не допустить прорыва сил Вермахта на Кавказ. У Гитлера была главная стратегическая задача – захватить Азербайджан, Баку, поставить советские азербайджанские нефтепромыслы под контроль гитлеровской Германии. Этого не произошло», — заметил эксперт.

По его данным, в Азербайджан засылалось большое количество диверсионных групп и по линии Абвера, и по линии других немецких спецслужб: «Я хотел бы отметить отличную работу органов государственной безопасности Азербайджанской ССР, которые не допустили ни одного значимого теракта на территории республики, таким образом внеся также свой определяющий вклад в нашу общую победу».

Игорь Коротченко заявил также, что сегодня Азербайджан приумножил нефтяные богатства, развивая промышленность по добыче нефти, ее переработке: «Азербайджан вносит решающий вклад в мировую стратегическую и энергетическую стабильность. Россия рассматривает Азербайджан как стратегического партнера на постсоветском пространстве, который всегда придерживается четкой, понятной и внятной политики. Азербайджан всегда решительно осуждал любые проявления героизации нацизма в мире и на постсоветском пространстве. Поэтому от имени всего российского народа мы выражаем слова благодарности Азербайджану, его президенту Ильхаму Алиеву за четкую, последовательную политику по отстаиванию памяти о Великой Отечественной войне. Мы говорим за это спасибо народу Азербайджана, его президенту за те значительные усилия, которые Азербайджан прикладывает для укрепления стабильности и, конечно, дружбы с Россией».

Minval.az