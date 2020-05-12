Страны Запада и Россия воспользовались в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 тем же методом, который взяла на вооружение Беларусь. Об этом сказал белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это – миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших в Беларуси за эти три месяца», – заявил Лукашенко.

Он также отметил, что кроме европейских стран, методом Беларуси воспользовалась и Россия.

«Посмотрите на восток – дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия», – добавил президент Беларуси.

Minval.az