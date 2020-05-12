Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил РИА Новости.

Его госпитализировали.

«Да, заболел. Лечусь», — сказал Песков.

Журналисты Кремлевского пула сообщают, что последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля — во время совещания с президентом Владимиром Путиным. В тот день о своем заражении коронавирусом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Помимо Мишустина и Пескова, коронавирусом ранее заболели министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.

Minval.az