Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев разразился очередной историей о том, как его обманули и ограбили на 25 миллионов долларов. Рассказ получился в традиционном для наследника стиле: с примесью колдовства и мистики. Между тем о своей матери Дариге Назарбаевой он не сказал ни слова, хотя дочь первого президента уже больше недели свергнута с политического Олимпа Казахстана, и о ее дальнейшей судьбе ничего не известно, пишет МК.

По словам Айсултана, после смерти отца он начал употреблять наркотики, чем немедленн воспользовались люди, которых он считал своими друзьями. Они его гипнотизировали, опаивали колдовскими зельями и так далее.

Как утверждает сын Дариги, в период с 2015 по 2017 годы Нуржан Биссенбаев, Темирлан Уркумбаев, Рустам Халикназаров, Аблай Джумадиллаев, и Алияр Балиев сняли с его банковского счета 25 миллионов долларов. Откуда у молодого человека образовалась такая сумма, он не поясняет. Но, учитывая, что его мать Дарига Назарбаева недавно доказала в суде Великобритании, что купила несколько домов в этой стране на честно заработанные 80 с лишним миллионов фунтов (свыше 90 миллионов долларов), а его отец Рахат Алиев одно время был почти всесильным зятем президента Казахстана, предположить происхождение средств несложно.

Гораздо интереснее, кого внук президента Казахстана считает похитителями средств. судя по всему, это его ровесники, которых он считал друзьями. Естественно, ничего нельзя утверждать наверняка, но по именам есть некоторые совпадения. Например, упомянутый Алияр Балиев может быть сыном 8-го министра юстиции Казахстана Загипы Балиевой, он как раз родился в 1990-м году.

Айсултан Назарбаев периодически ударяется то в мистику, то в борьбу с коррупцией, которая, по его мнению, насквозь проела правящую элиту Казахстана. В этом смысле воспоминания об украденных 25 миллионах долларов не стали чем-то неожиданным. Удивило другое, почему он ни словом не обмолвился об увольнении своей матери Дариги Назарбаевой, которая занимала второй по значимости пост в стране – председателя парламента.

Аркадий Дубнов, эксперт по странам Центральной Азии, отметил, что около трех недель назад Айсултан вернулся в Нур-Султан.

«В каком состоянии он сейчас находится, сложно сказать, наверное, его пытаются привести в чувства. Вероятно, он решил выйти за хлебом, но обнаружил, что денег на счете оказалось значительно меньше, чем он ожидал, и вот теперь он мучается.

Почему он не вспоминает об увольнении своей мамы, тоже понятно. Можно, конечно, пошутить, что он не знает об отставке Дариги Назарбаевой, но это вряд ли. Если же он знает, то ему, видимо, сделали серьезное внушение на предмет молчания. Дело в том, что до сих пор никто и никак со стороны семьи Назарбаевых не комментировал увольнение Дариги, о ее дальнейших перспективах тоже ничего не известно. Поэтому заявление Айсултана могло бы быть неоднозначно истолковано как первая реакция со стороны семьи», – подчеркнул эксперт.

Minval.az