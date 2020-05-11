Затраты на размещение временного госпиталя для больных коронавирусом на выставочной площадке «Крокус Экспо» превышают 900 миллионов рублей. Об этом заявил президент Crocus Group Араз Агаларов.

По его словам, цена аренды помещения за два месяца довольно низкая — 110 миллионов рублей. Сейчас площадку перепрофилируют рекордно быстрыми темпами, а оборудование продолжают докупать. Из-за этого в «Крокусе» еще не успели оформить все расходы, пояснил Агаларов.

«Что-то оформлялось в долг, мы дозаключим контракты в ближайшее время, рассчитаемся с поставщиками и строителями, поэтому общая сумма контракта составляет приблизительно 900 миллионов рублей с учётом аренды за два месяца», — рассказал он РИА «Недвижимость».

Бизнесмен добавил, что при необходимости аренду продлят еще на два месяца. Более того, «Крокус» готов пойти на расширение площади госпиталя. Однако основной проблемой в этом случае станет набор медперсонала, отметил Агаларов. По его словам, сейчас «Крокусу» понадобятся до 300 медиков, набрать которых уже не просто, а при расширении площадей это станет еще более сложной задачей.

Minval.az