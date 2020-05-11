10 мая – особенная дата для азербайджанского народа. Гейдар Алиев стал отцом новой государственности Республики, буквально остановил страну на краю братоубийственной пропасти и определил развитие страны на много лет вперед. 10 мая по всему миру азербайджанцы вспоминают своего лидера и отдают ему дань памяти. Уже 10 лет подряд в этот день ульяновские азербайджанцы собираются у величественного монумента Гейдара Алиева на площади его имени, расположенного в самом густонаселенном районе областной столицы. И всякий раз к ним присоединяются председатели национальных организаций региона, которые также высоко ценят его вклад в общую историю СССР и СНГ.

— Личность Гейдара Алиева и его наследие не принадлежат исключительно азербайджанскому народу, — обратилась сегодня к собравшимся руководитель общественной организации «Русский Дом» Тамара Кулябина, — Он государственный деятель мирового масштаба. В свое время он и президент Владимир Путин вместе определили характер взаимоотношений между нашими странами, и их решение до сих пор позитивно влияет на мировую политику. Работая в правительстве СССР, он сыграл важную роль в судьбе нашего родного города: не только пришел на помощь ульяновцам после ужасной катастрофы теплохода «Александр Суворов», но и поддержал строительство второго моста через Волгу – нашу жизнь и нашу экономику сегодня невозможно представить без этого. В конце концов, он был просто человеком мира – мудрым, прозорливым, человеколюбивым и очень любящим свою Родину. Низкий поклон его памяти.

Цветы к подножию монумента также возложили председатели татарской национально-культурной автономии Рамис Сафин, чувашской – Олег Мустаев, мордовской – Владимир Софонов, руководитель узбекской общины Ульяновска Гайрат Рахманов, а также активисты Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии (УРАНКА) во главе с Исламом Гусейновым.

— Гейдару Алиеву мы обязаны очень многим, — сказал Ислам Ровшанович на митинге, — Мир на родной земле, единство нации, ведущее место Азербайджана в кавказском регионе, братские отношения с Россией – все это его заслуга и его достижения. Труд великого отца сегодня продолжает его верный сын, президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. Мы помним и гордимся, мы равняемся и стремимся соответствовать тем идеалам и ценностям, которые завещал нам общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев.

Minval.az