На оккупированных землях Азербайджана от огнестрельного ранения погиб армянский военнослужащий, сообщает «Спутник». Инцидент произошел 10 мая, около 18:25.
Погибшего солдата звали Сасун Суренович Маркарян. Он был 2001 года рождения.
На оккупированных землях Азербайджана от огнестрельного ранения погиб армянский военнослужащий, сообщает «Спутник». Инцидент произошел 10 мая, около 18:25.
Погибшего солдата звали Сасун Суренович Маркарян. Он был 2001 года рождения.
Дата: 2020/05/10 22:56
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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