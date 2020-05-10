На оккупированных землях Азербайджана от огнестрельного ранения погиб армянский военнослужащий, сообщает «Спутник». Инцидент произошел 10 мая, около 18:25.

Погибшего солдата звали Сасун Суренович Маркарян. Он был 2001 года рождения.

Minval.az