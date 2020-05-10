Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу по случаю дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева возложил цветы к его бюсту в посольстве АР в Москве.

«Многие годы 10 мая в этом здании отмечается день рождения общенационального лидера.

Все знавшие его в этот день всегда делились своими воспоминаниями», — сказал в своем обращении Полад Бюльбюльоглу.

Дипломат выразил сожаление, что в этом году по известным причинам не удалось провести подобное мероприятие.

Он отметил, что Россия занимала особое место в судьбе Гейдара Алиева, который в молодости учился в Санкт-Петербурге.

«Во время пребывания у власти в Азербайджане, у него в этом здании была своя рабочая комната, где он проводил различные встречи, совещания», — сказал П. Бюльбюльоглу, которого цитирует 1News.

Посол отметил, что в период Советского Союза Гейдар Алиев был членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, был председателем различных комиссий и всегда помогал представителям творчества. «Без вмешательства Гейдара Алиева не решался ни один важный вопрос», — подчеркнул он.

Полад Бюльбюльоглу отметил, что после кровавых январских событий в Азербайджане Гейдар Алиев прибыл утром вместе с членами своей семьи в это здание, провел пресс-конференцию и впервые дал политическую оценку этому событию.

Напомним, что сегодня, 10 мая, наш народ отмечает 97-ю годовщину со дня рождения архитектора и созидателя независимой Азербайджанской Республики — общенационального лидера Гейдара Алиева.

Minval.az