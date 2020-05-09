Российские вооруженные силы будут получать самую современную технику, пообещал президент Владимир Путин в выступлении на Соборной площади Кремля перед военнослужащими Президентского полка. Трансляцию вел RT.

«И мы знаем главное — это оружие в надежных руках», — сказал глава государства.

По словам Путина, в России помнят уроки войны. «И хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию армии и флота России будут выполнены», — добавил российский лидер. В заключение он поздравил военнослужащих с Днем Победы.

Путин также провел смотр полка, что случается нечасто: последний раз это происходило 7 мая 2018 года после церемонии вступления в должность президента, напоминает «Интерфакс».

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