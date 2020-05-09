Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата, после чего обратился к россиянам в честь 75-летия Победы.

Путин пообещал, что юбилей Победы будет отмечен «широко и торжественно», будут проведены парад и шествие «Бессмертного полка».

«75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу. Будет и наш главный парад на Красной Площади, и народный марш „Бессмертного полка“ — марш нашей благодарной памяти и неразрывной, кровной, живой связи между поколениями», — сказал Путин.

Он добавил, что всех россиян «объединяет общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее».

«Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе», — заключил Путин.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса власти отменили парад Победы и шествие «Бессмертного полка». 9 мая в российских городах проходят только авиапарады.

Minval.az