Более 400 граждан Азербайджана, находящихся в Грузии, ждут возвращения на родину, заявил азербайджанский посол в Грузии Дурсун Гасанов.

«Более 400 граждан ждут возвращения в Азербайджан. Посольство Азербайджана оказало им всяческую поддержку, включая юридическую помощь во время нахождения в Грузии в период карантина. Также мы обеспечили наших граждан проживанием в гостиницах и квартирах», — сказал Гасанов в пятницу на международном форуме «Online B2B Forum Azerbaijan–Kazakhstan-Georgia», организованном при поддержке Caspian European Club (цитата по «Интерфаксу»).

Также посол отметил, что за период карантина из стран Европы через Турцию и Грузию в Азербайджан на автобусах были перевезены более 1 тыс. азербайджанских граждан.

Minval.az