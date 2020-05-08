Потасовка завязалась в армянском парламенте после словесной перепалки депутатов «Просвещенной Армении» и блока «Мой шаг», сообщает ереванский «Спутник».

Глава «Просвещенной Армении» Эдмон Марукян выступал во время обсуждения отчета об исполнении бюджета и обратился к депутату из блока «Мой шаг» Бабкену Туняну. В ходе его речи вмешался коллега Туняна Сасун Микаелян. Он окликнул Марукяна «слушай, дядя». Это возмутило Марукяна, тот ответил Микаеляну, что он для него таковым не является.

Микаелян начал угрожать Марукяну, произнеся слово «размозжу». После продолжения перебранки Марукян подошел к Микаеляну, после чего тот напал на него с кулаками. Марукян начал отбиваться. Вмешались другие депутаты, некоторые из них во главе со спикером Араратом Мирзояном начали разнимать их. Но другие не упустили случая помочь Микаеляну. Тут вмешались и присутствующие в зале члены правительства, в том числе и вице-премьер Тигран Авинян.

Вскоре страсти улеглись, и депутаты вернулись на свои места.

Сам Марукян, вернувшись на трибуну, заявил, что «будет говорить, сколько бы его ни били». Он также отметил, что кто-то, подкравшись сзади, ударил его в спину.

«Шею сверну», — не унимался Микаелян. Перепалка продолжилась, и Арарату Мирзояну пришлось объявить перерыв.

Minval.az