9 Мая — священный день для каждого из нас. И мы должны передать эту эстафету памяти новым поколениям, сказал посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов во время церемонии возложения цветов к мемориальной доске Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева в Минске, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Посол поздравил всех присутствующих с приближающимся Днем Победы, напомнив, что в годы войны много азербайджанцев воевали за освобождение белорусской земли. «Хотел бы поблагодарить весь белорусский народ, главу государства за такое внимание не только к своим героям, но и героям других народов, — добавил он. — Азербайджанский народ также чтит память героев Великой Отечественной».

«В СНГ 2020-й объявлен годом 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В наших странах проводится огромная работа по сохранению памяти о тех, кто в суровые годы лихолетья отстоял свободу и независимость нашей Родины. Мы делаем все, чтобы эта память жила в наших сердцах и чтобы наши дети, внуки и правнуки знали, какой ценой была добыта эта Великая Победа. Вечная память героям», — сказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

Он подчеркнул, что в годы войны Победу плечом к плечу ковали представители разных национальностей. «Стойкость, героизм и патриотизм героев-освободителей, их единство и дружба являются для нас примером. Мы равняемся на них и делаем все возможное, чтобы дружба народов Содружества крепла, а жизнь людей с каждым днем становилась лучше», — отметил зампредседателя Исполкома СНГ.

Именем Наджафгулу Рафиева названа одна из улиц в Московском районе Минска, где и установлена мемориальная доска. Рафиев особо отличился в боях за освобождение Беларуси. Командир танкового взвода умело организовал действия своей части во время операции «Багратион». Его танкисты в сражении под Бобруйском овладели переправой через реку Птичь и, захватив шоссе Бобруйск-Глуск, перерезали пути отхода противнику. Затем, преследуя врага, танковый взвод ворвался в населенный пункт Ленино (Горецкий район) и первым вступил на улицы города Барановичи. Тем самым были спасены жизни сотен людей.

Minval.az