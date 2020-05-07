Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов убежден: азербайджанцы гордятся нашей общей Победой в Великой Отечественной войне. Ведь более 600 тысяч сынов Азербайджана воевали на полях сражений, тысячи награждены боевыми орденами и медалями, более ста человек стали Героями Советского Союза. Об этом лидер фракции заявил «Москва-Баку».

«Победу в Великой Отечественной войне нельзя делить на «нашу» и «не нашу». Это Великая Победа всего советского народа. Помните, как поётся о победе в замечательной песне Булата Окуджавы? «Одна на всех, мы за ценой не постоим!»

Вот такой и была эта Победа — одна на всех. И цену в тысячи человеческих жизней за неё заплатили все народы Советского Союза.

Более 600 тысяч азербайджанцев воевали на полях сражений, тысячи награждены боевыми орденами и медалями, более ста человек стали Героями Советского Союза. И я знаю, азербайджанцы гордятся нашей Победой — одной на всех. Азербайджан обеспечивал топливом фронт – до 80%. В его госпиталях проходили восстановление раненые. И сегодня Азербайджан ведет непримиримую борьбу с попытками переписывания истории Второй мировой войны и героизации нацизма.

Память о страшной войне и Великой Победе мы должны хранить вместе, вместе помнить наших героев. И вместе праздновать. Пусть без массовых мероприятий, пусть без парада — все равно память о Победе будет вечно жива в наших сердцах. И называть победу мы всегда будем гордо — Победа советского народа в Великой Отечественной войне», — заявил Миронов.

Minval.az