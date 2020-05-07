Президенты Азербайджана и Таджикистана Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон обсудили по телефону меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 и двусторонние отношения.

«7 мая президент Таджикистана позвонил азербайджанскому коллеге. Главы государств обменялись мнениями о работе, проводимой в обеих странах по борьбе с пандемией коронавируса, а также обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений, в том числе перспективы экономического сотрудничества и вопросы транспорта и транзита”, — сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе беседы Рахмон высоко оценил помощь Азербайджана Таджикистану в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, назвав это ярким примером братских отношений в эти трудные времена.

Minval.az