Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей из личных средств на оснащение Центральной районной больницы г. Усинска. Средства направлены на приобретение современных аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов пациента, функциональных кроватей, электрокардиографов, прочего оборудования и материалов, которые помогут усинским медикам подготовиться к возможному приему большого числа пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Это благородный поступок и достойный пример активного участия наших социальных партнеров в борьбе с распространением COVID-19. Я искренне благодарен лично Вагиту Юсуфовичу и Компании «ЛУКОЙЛ» за поддержку, которая сегодня особенно важна для нашего региона», — цитирует «Комиинформ» врио главы Республики Коми Владимир Уйба.

«Помощь оказана неоценимая. Мы сможем оказывать реанимационную помощь большему числу пациентов, существенно повысить качество медицинских услуг. Новые средства индивидуальной защиты и антисептики помогут защитить от инфекции медицинский персонал», – сказал главный врач Центральной районной больницы г. Усинска Максим Чуркин.

Minval.az