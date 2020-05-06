Глава Минкульта России Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РБК.

«Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идёт», — сказала пресс-секретарь министра Анна Усачева.

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