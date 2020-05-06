Глава Минкульта России Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РБК.
«Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идёт», — сказала пресс-секретарь министра Анна Усачева.
Глава Минкульта России Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РБК.
«Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идёт», — сказала пресс-секретарь министра Анна Усачева.
Дата: 2020/05/06 15:40
Раздел: Бывший СССР
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