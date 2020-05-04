На оккупированных землях Азербайджана вследствие взрыва мины смертельное ранение получил армянский военнослужащий-контрактник — 32-летний Тарон Погосян. Об этом пишет «Спутник».

Инцидент произошел 4 апреля, в 19:05.

Minval.az