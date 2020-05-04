На оккупированных землях Азербайджана вследствие взрыва мины смертельное ранение получил армянский военнослужащий-контрактник — 32-летний Тарон Погосян. Об этом пишет «Спутник».
Инцидент произошел 4 апреля, в 19:05.
На оккупированных землях Азербайджана вследствие взрыва мины смертельное ранение получил армянский военнослужащий-контрактник — 32-летний Тарон Погосян. Об этом пишет «Спутник».
Инцидент произошел 4 апреля, в 19:05.
Дата: 2020/05/04 22:32
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
Просмотров:
45
4 мая по инициативе президента Азербайджана и председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева посредством видеоконференции состоялся саммит Движения
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выступила с инициативой создания независимой региональной организации Инициатива охраны окружающей среды Каспийского
Транспортную BakıKart можно будет пополнять онлайн, однако это станет возможным только после полного перехода маршрутных автобусов на
Три ночных маршрутных линии общественного транспорта могут появиться в Баку после окончания карантинного режима, заявил в ходе
Сложно давать прогнозы о том, когда Азербайджан сможет принимать зарубежных туристов.
«В последние дни в политических кругах страны-оккупанта Армении активно обсуждается заявление, сделанное министром иностранных дел Российской Федерации
В Азербайджане определен крайний срок подачи налоговых деклараций и уплаты налогов в связи с особым карантинным периодом
В Баку планируется ввести специальную систему услуг маршрутного экспресс-такси.
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом