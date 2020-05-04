«В последние дни в политических кругах страны-оккупанта Армении активно обсуждается заявление, сделанное министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым о нынешней ситуации в связи с поэтапным урегулированием армяно-азербайджанского конфликта на онлайн-обсуждениях, организованных Фондом Горчакова».

Об этом говорится в заявлении избранного представителя азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики Турала Гянджалиева.

Он отметил, что руководство Армении и «представители» незаконного режима, созданного в оккупированном Карабахском регионе Азербайджана, делают совершенно необоснованные заявления: «Я, как избранный на юридической основе представитель Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики заявляю, что подобные высказывания не представляют никакой важности и служат оправданию факта агрессии. Хочу отметить, что в любом случае конфликт будет урегулирован в соответствии с 11-й статьей Конституции Азербайджанской Республики. В этой статье ясно указано, что территория Азербайджанской Республики является неделимой, целостной и неприкосновенной.

Армения и ее вассалы на оккупированных территориях Азербайджана могут говорить многое, но в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта исключительную роль играет мнение международной общественности, и мировое сообщество занимает справедливую и жесткую позицию в отношении оккупационной политики Армении. Эта позиция нашла отражение как в резолюциях Совета безопасности ООН, так и в решениях многочисленных международных организаций, а также в резкой реакции мирового сообщества на «выборы», совсем недавно организованные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Из-за оккупации территорий Азербайджана Армения по-прежнему одинока на международной арене.

Хочу напомнить поговорку мудрого азербайджанского народа: утопающий за соломинку хватается! Видимо, руководство Армении и ее вассалы на оккупированных территориях такими необоснованными заявлениями пытаются успокоить внутреннюю аудиторию. Но признанная на международном уровне территориальная целостность Азербайджана, вывод армянских войск с оккупированных территорий и возвращение вынужденных переселенцев на родные земли будут одними из ключевых пунктов при любом варианте решения конфликта.

Армянская армия не является, и не может быть «гарантом безопасности» для армянской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Армянская община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики прекрасно понимает эту реальность и если она заинтересована в достижении мира в регионе, то в самое ближайшее время вместе с нами должна потребовать вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Усилия Азербайджана, направленные на урегулирование конфликта мирным путем, несмотря на то, что у нашей страны на сегодняшний день есть все военные и политические возможности, свидетельствуют о том, как ценит Азербайджанская Республика человеческую жизнь. Миролюбивое поведение Азербайджана в то же время является проявлением уважения к миротворческой миссии, осуществляемой Минской группой ОБСЕ.

Мы, азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики уверены в том, что скоро конфликт будет урегулирован и наши нарушенные права будут полностью восстановлены. Мы совместно с армянской общиной Нагорно-карабахского региона нашей страны будем жить в условиях мира, воспользовавшись теми исключительными преимуществами, которое дает гражданство Азербайджанской Республики».

Minval.az