Освобождение дочери бывшего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой от должности спикера парламента страны стало неожиданностью для России. Так на ситуацию отреагировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передает РИА Новости.

«Вся эта история как гром среди ясного неба … Конечно, нужно наблюдать за дальнейшим развитием событий», — заявил Затулин.

По его словам, пока непонятно, будет ли Назарбаевой предложено новое место в органах власти или это «увольнение по всем статьям», которое знаменует окончание «медового месяца во взаимоотношениях с Назарбаевыми вообще». «Вот это, конечно, главный вопрос, потому что при всех талантах Дариги она не более и не менее, как представитель отца на высоком государственном посту», — пояснил зампред.

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